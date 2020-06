Operação na cadeia pública de Peabiru retira celulares, drogas e bebidas

Uma operação realizada na manhã desta quarta-feira, apreendeu no interior da cadeia pública de Peabiru, 11 celulares, sete carregadores, diversas baterias, porções de maconha, estoques e duas garrafas pet com bebida alcoólica.

A ação preventiva da Polícia Civil e agentes do Departamento Penitenciário do Paraná (DEPEN-PR), teve o apoio da Rotam do 11º Batalhão da Polícia Militar.

Um preso que supostamente estaria recebendo ameaças de outros detentos, foi isolado e depois transferido para outra unidade. O delegado-chefe da 16° Subdivisão Policial de Campo Mourão, Nilson Rodrigues acompanhou toda a ação dos policiais e agentes penitenciários.

A operação teve como objetivo a apreensão de materiais ilícitos em posse dos detentos e a verificação da estrutura da cadeia, como forma de evitar fuga de presos. Nenhum incidente foi registrado durante o procedimento.