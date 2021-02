Mulher desaparece em Peabiru e polícia encontra vestígios de crime

A Polícia Civil de Peabiru investiga o desaparecimento de uma mulher, ocorrido na noite de segunda-feira, após ela sair de casa para trabalhar. Após a filha procurar a Polícia Militar e informar que a mãe vinha sofrendo ameaças do ex-marido, buscas foram feitas e o homem disse n/ão ter conhecimento sobre o desaparecimento da mulher.

Os policiais mantiveram as buscas e localizaram a bicicleta usada pela vítima em uma área de mata. No local também foram encontradas marcas de sangue e vestígios de luta corporal. As buscas continuaram ontem e seguem hoje, mas até o momento a mulher não foi localizada.

A filha procurou a Polícia Militar na segunda-feira à noite, após ser informada pela empresa em que a mãe trabalha, no período noturno, que ela não havia chegado para trabalhar. Como teria conhecimento de ameaças que a mãe vinha sofrendo do ex-marido, ela comunicou a Polícia Militar.

Os policiais conseguiram contato com ele via telefone. O homem relatou que não teve contato com a ex-mulher e que não tinha conhecimento sobre o paradeiro dela.

Na manhã de ontem os policiais militares realizaram buscas e conseguiram localizar a bicicleta da vítima em um matagal. No local também havia sangue e sinal de que houve luta corporal. O ex-marido da mulher foi ouvido ontem na delegacia de Peabiru e as buscas continuam.