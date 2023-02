Mulher acusa namorado e a mãe dele de agressão em Peabiru

Com sangramento na boca, no olho esquerdo, e também marcas de agressão no braço e mão direita, uma mulher procurou a Polícia Militar de Peabiru para denunciar o namorado e a mãe dele pelas agressões. Os dois acusados negaram.

A ocorrência foi registrada por volta das 14h15 de ontem. A vítima também estava com uma faixa em um dos braços e relatou que o namorado havia quebrado o braço dela após uma briga ocorrida dias atrás. Diante das informações, a equipe foi até a residência

dos acusados e localizou o homem e a mãe dele. Questionados sobre o ocorrido, ambos relataram que a vítima havia chegado embriagada na residência e teria caído sozinha, onde teria sofrido as lesões.Diante dos fatos, todos forem encaminhados à delegacia de Polícia Civil. Os dois foram autuados em flagrante.