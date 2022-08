Motociclista sofre ferimentos graves em acidente com caminhão na PR-158

O condutor de uma motocicleta de 42 anos ficou gravemente em uma colisão com um caminhão, ocorrido no início da tarde desta segunda-feira, 15, na rodovia PR 158, perímetro urbano de Peabiru.

As causas do acidente não foram divulgadas pela Polícia Rodoviária Estadual. Na queda causada pela colisão, o motociclista teria sofrido fraturas e foi atendido rapidamente por uma equipe de saúde do município de Peabiru.

O Samu de Campo Mourão foi acionada, mas ao chegar ao local a vítima já havia sido encaminhada ao hospital de Peabiru. Após receber os primeiros atendimentos, ele foi removido para o hospital Pronto Socorro de Campo Mourão. O motorista do caminhão não se feriu.