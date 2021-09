Motociclista fica ferido em acidente na Perimetral Tancredo Neves

O condutor de uma motocicleta, com placa de Campo Mourão, ficou ferido em um acidente ocorrido por volta das 16h20 dessa segunda-feira (27), na Perimetral Tancredo Neves, em frente à loja da Havan.

Segundo as informações, o motociclista conduzia uma Yamaha Factor, quando ao atravessar a rodovia, ocorreu o choque com um veículo Honda/HRV, também com placas de Campo Mourão.

O condutor da moto sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao hospital Pronto Socorro de Campo Mourão. A Polícia Rodoviária Estadual de Peabiru esteve no local e constatou que a motocicleta possuía cerca de R$ 9 mil em pendências com impostos. Com isso, a moto foi recolhida no pátio do posto rodoviário.

OBS: A reportagem foi corrigida. Inicialmente publicamos erroneamente que o acidente havia ocorrido em Peabiru.