Morador de Peabiru, acusado de violência doméstica é preso no local de trabalho, em CM

Um homem foi preso ontem de manhã em Campo Mourão, após agredir e ameaçar a companheira na cidade de Peabiru, onde mora. A mulher registrou queixa e informou que as brigas entre eles são constantes.

Na manhã de ontem ela conta que o desentendimento teve início após ela tentar acessar o celular do companheiro, e ser impedida. Com agressividade, segundo a mulher, o companheiro negou o acesso ao celular.

A discussão entre os dois continuou na rua enquanto seu companheiro seguia para a casa do patrão, que fica próximo à sua residência, e de onde o indivíduo pega carona para o trabalho, em uma obra, em Campo Mourão.

A mulher diz que seu companheiro a empurrou no chão e que ela machucou as costas. Além disso, afirma que foi arrastada pelos braços pelo chão. Ainda segundo ela, o homem pegou uma pedra para bater na cabeça dela, porém, a agressão foi impedida pelo patrão do companheiro.

Antes de sair ele ainda teria ameaçado matá-la caso procurasse a polícia. A vítima ainda disse que as brigas são constantes e que ele a impede de ter um telefone celular e também de trabalhar, por conta de um “ciúme doentio”.

A equipe da PM foi até Campo Mourão acompanhado da vítima, e o acusado foi abordado no local de trabalho, onde presta serviços terceirizado. O patrão, que também trabalha na obra, disse que presenciou a situação de agressão, declarando que o mesmo apenas retirou a vítima da frente do carro.

Todos os envolvidos foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil de Peabiru para os demais procedimentos cabíveis.