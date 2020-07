Mais um ciclista se envolve em grave acidente de trânsito

Após um adolescente de 15 anos ficar gravemente ferido em um acidente na saída para Peabiru, em Campo Mourão, um outro ciclista, de 43 anos, também acabou atropelado por um automóvel, na rodovia PR-158, na entrada de Peabiru.

O segundo acidente ocorreu por volta das 19h30. De acordo com as informações, o ciclista estaria atravessando a pista, quando acabou atingido por um Corsa Classic, com placas Mercosul (município de Peabiru).

O homem sofreu ferimentos graves e foi atendido pelo Samu. Ele apresentava sinais de que havia ingerido bebida alcoólica e foi encaminhado a um hospital de Campo Mourão. O motorista do veículo não se feriu.