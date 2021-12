Mais de 800 munições, drogas, carregadores de fuzis e arma de fogo são apreendidos em Peabiru

Uma denúncia anônima levou os policiais militares e civis a apreenderem uma grande quantidade de munições, carregadores, drogas e uma arma de fogo em um lote no assentamento Santa Rita, em Peabiru.

A apreensão ocorreu por volta das 16h dessa quarta-feira. No local, os policiais encontraram 301 munições calibre 22; 250 munições calibre 5.56; 68 munições calibre 45; 10 munições calibre 40, 252 munições calibre 9 mm; dois aparelhos de pontaria para arma de fogo; dois carregadores de pistola 9 mm; dois carregadores de fuzil 5.56; uma pistola calibre 9 mm com 21 munições e 14 quilos de maconha.

A ação, que contou com equipes das polícias Militar e Civil, teve início após os policiais da Patrulha Rural do 11° BPM receberem uma informação de que em um lote no assentamento Santa Rita, em Peabiru, havia grande quantidade de armas e drogas.

Os materiais apreendidos estavam escondidos em uma mata nas imediações de uma residência, onde também foram localizadas mais drogas, duas balanças de precisão e uma quantia em dinheiro.

A casa estava aberta e o morador não foi localizado. Documentos que indicam ser do proprietário do imóvel foram apreendidos durante a ação policial.

No decorrer da operação, os policiais visualizaram uma caminhonete, da qual teria descido um homem e empreendido fuga em meio a uma plantação.

Apenas o condutor ficou no local, contudo, nada de ilícito foi localizado com ele. O rapaz negou que alguém tivesse com ele no veículo. Desta forma, ele foi liberado no local. Todos os materiais apreendidos foram encaminhados à delegacia de Campo Mourão.

Fonte: Comunicação Social 11° BPM