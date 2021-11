Livro mostra Peabiru em fotos e poemas

Uma apresentação do que é Peabiru com todas as suas peculiaridades, a partir do olhar de Gessiane Pereira. Esta é a proposta de ‘Um novo olhar pelos Caminhos de Peabiru’, livro assinado pela Nova História Editora e Gestão Cultural, que reúne 160 páginas e tem lançamento marcado para as 20 horas do dia 14 de dezembro — aniversário de Peabiru — na frente da Casa da Cultura Prof. Nely Pinheiro.

A autora do livro, Gessiane Pereira, explica que a ideia sempre foi mostrar graficamente o que é Peabiru, para que a obra sirva como um cartão de visitas da cidade.

“A minha intenção sempre foi fazer um livro que realmente retratasse o que é Peabiru em suas várias facetas e características, valorizando e enaltecendo o que ela tem de melhor”, explica, lembrando que a cidade se destaca na região da Comcam e é uma das mais antigas do noroeste do Paraná.

“Peabiru é um grande misto do passado com o presente. É uma cidade complexa e interessante. Por suas riquezas naturais e sua ligação com os Caminhos de Peabiru, um lugar que todos deveriam conhecer, então foi muito natural a escolha dela como tema de um livro”, acrescenta.

O livro reúne fotografias da autora intercaladas com poemas de José Carlos Paraguaio, Fábio Sexugi, Arléto Rocha, Giselta Veiga, Zilda Siqueira Gomes e Camila Gomes Eugênio. As imagens abordam alguns dos mais marcantes aspectos do município, tais como agricultura, atrativos turísticos, lazer e aventura, cidade e natureza

“As fotografias com olhares e técnicas utilizadas são diferentes, então conseguimos um resultado mais amplo, que corresponde de forma mais fiel ao que Peabiru é hoje em dia. Por meio das minhas fotos buscam mostrar as belezas da nossa terra e que possamos ter orgulho de ser peabiruense”, completa Gessiane.