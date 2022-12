Lançamento de livro, Comenda e Desfile Cívico marcam início das festividades dos 70 anos de Peabiru

No próximo dia 14 de dezembro, Peabiru comemora seus 70 anos de emancipação política. As comemorações comecam na sexta-feira, dia 9, às 19h30 na Câmara Municipal com a entrega da Comenda da Ordem do Mérito Caminhos de Peabiru a pessoas que contribuíram para a História da cidade.

Logo em seguida, o lançamento do livro “Peabiru 70 Anos: do Caminho a Cidade”, uma obra rica em fotos, documentos e história de Peabiru organizados pelos Historiadores Arleto Rocha e Washington Luiz.

No domingo, dia 11, às 8h, Desfile Cívico Peabiru 70 Anos, com escolas e entidades contando a história da cidade na avenida principal. Estará acontecendo ainda a Feira do Artesanato e Culinária Caminhos de Peabiru e Feira Livre, durante todo o dia.

As festividades continuam durante a semana, com shows locais até o encerramento, no sábado, dia 17, com show na Praça com a dupla Di Paulo e Paulino.