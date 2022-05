Ladrão armado com faca derruba vítima da cama e tenta enforcá-la, em Peabiru

Um morador de Peabiru foi vítima de uma tentativa de roubo com agressão no início da madrugada desta quarta-feira, após um homem invadir a casa dele. A vítima disse que estava deitada e foi derrubada da cama pelo agressor, que estava armado com uma faca.

O criminoso teria tentado enforcá-lo, enquanto exigia o repasse de dinheiro, mas ele começou a pedir por socorro e foi ouvido por vizinhos.

Ao perceber a chegada de outras pessoas, o bandido fugiu do local pulando os muros dos fundos de outras residenciais. Como ele foi reconhecido pela vítima e pelos vizinhos, a Polícia Militar saiu em diligências e o deteve ainda durante a madrugada, em uma residência nas proximidades.

No entanto, antes de ser dominado, ele tentou reagir à prisão, desferindo socos e chutes contra os policiais. O agressor foi colocado na viatura e encaminhado para 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão para as providências cabíveis. A vitima ficou com um ferimento no braço direito.