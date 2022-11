Homem é perseguido e morto a tiros no centro de Peabiru

Um homem de 35 anos com uma extensa ficha criminal foi morto a tiros no inicio da noite desta quinta-feira, 10, na área central de Peabiru. Rafael Farias de Oliveira, 25 anos, foi perseguido por dois homens que correram atrás dele o alcançarem na rua Maria Helena Bassi.

Sem ter como reagir, Oliveira, que é mais conhecido no meio policial por “Estopim”, foi alvejado por vários tiros e morreu no local. Polícias civis e militares já iniciaram as buscas na tentativa de prender os criminosos.

Há informações de que a policia já tem pista dos atiradores, porém as circunstâncias do crime ainda serão apuradas. Estopim teria saído da prisão recentemente. A Polícia Científica fará o levantamento no local e o corpo será encaminhado ao IML de Campo Mourão.