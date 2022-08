Feira do Artesanato na Festa do Carneiro ao Vinho

No próximo dia 21 de agosto Peabiru promove a sua tradicional Festa do Carneiro ao Vinho, o prato típico do município.

Junto com a festa será realizada a Feira do Artesanato Caminhos de Peabiru, das 9h às 19h. A partir das 15h tem show com a Banda Mistura Sertaneja e, em seguida com a dupla Henrique & Ed Reis.

A Feira do Artesanato é composta por produtos confeccionados pelos artesãos da cidade, que vão desde a parte de tecidos como pano de prato, tudo atrelado ao Caminhos de Peabiru, a chinelos, quadros, pinturas em madeira, biscuit, arranjos florais, porta-retratos, entre outros.