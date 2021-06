Ex-prefeito de Peabiru, Claudinei Minchio, morre vítima da covid-19

O ex-prefeito de Peabiru, Claudinei Antonio Minchio (PT), morreu vítima da covid-19 na tarde deste sábado, aos 56 anos. Ele estava internado havia quase um mês na UTI do Hospital Paraná, em Maringá, onde residia atualmente. O ex-prefeito se mudou para Maringá após ter sido transferido pela Emater, autarquia estadual da qual era servidor e iniciava o processo da própria aposentadoria.

Minchio esteve à frente do executivo municipal de Peabiru nos anos de 2013 a 2016 e sempre se fez presente no cenário eleitoral municipal nas últimas duas décadas.

O prefeito Júlio Cezar Frare, decretou luto oficial por três dias. O PT Peabiru também se manifestou por meio de sua página no Facebook. “O PT Peabiru com enorme consternação, cumpre a triste incumbência de informar o falecimento, na tarde deste sábado, do companheiro Claudinei Antonio Minchio, ex-prefeito de Peabiru na gestão 2013-2016”, declarou um trecho da nota.

Ainda segundo o Partido, sua gestão voltou-se para obras históricas que favoreceram toda a comunidade, como a instalação de galerias pluviais no centro da cidade, a reforma do Ginásio de Esportes e a construção de duas unidades básicas de saúde do Município. “Sua alegria, sua coragem, sua fé e seu inabalável otimismo — características indeléveis de sua personalidade — contrastam, nesse momento, com o sentimento de tristeza e desalento que sua partida precoce nos causa.”

Minchio nasceu em Ribeirão Preto (SP) em 1965. Cursou, pelo Campus de Jaboticabal da Unesp, Agronomia: área em que era mestre e doutor pela Universidade de Londrina (Uem). Petista, concorreu à Prefeitura de Peabiru em cinco eleições, tendo saído vitorioso no pleito de 2012.