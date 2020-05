Descaminho: PRE apreende mercadorias em ônibus

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) do posto de Peabiru apreendeu na noite desta terça-feira, diversas mercadorias sem nota fiscal, no bagageiro de um ônibus, que fazia o itinerário Foz do Iguaçu/Campinas-SP. O responsável pelos produtos foi identificado entre os passageiros.

A apreensão ocorreu por volta das 21h, na rodovia PR 317, em frente ao posto rodoviário de Peabiru. O passageiro abordado disse que as mercadorias tinham origem do Paraguai e não apresentou nota fiscal, nem mesmo declaração de entrada no país.

Os objetos foram apreendidos e encaminhados à Receita Federal de Maringá, enquanto o passageiro foi orientado e liberado para seguir viagem.