Delegada assume comarca de Peabiru e reforça combate aos crimes de violência doméstica

Em uma cerimônia marcada pela presença de várias autoridades locais e regionais, a nova delegada Karoliny Neves Marques, tomou posse nessa quinta-feira, 23, da 52ª Regional de Polícia Civil da Comarca de Peabiru. O evento foi realizado na Câmara Municipal de Vereadores.

Ela já atua no comando delegacia da cidade, desde o inicio de janeiro, porém, a posse oficial ainda não havia sido realizada.

Além do prefeito Julio Frare, estiveram presentes na cerimônia, o delegado-chefe da 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão, Nilson Rodrigues; representantes do Judiciário e Ministério Público de Peabiru; o prefeito de Araruna, Leandro de Oliveira, cidade que também faz parte da comarca de Peabiru, além do deputado estadual Douglas Fabrício, vereadores e representantes do Conselho Municipal de Segurança.

Ao fazer uso da palavra, a nova delegada falou do compromisso com a segurança pública e da preocupação com o aumento da violência contra a mulher. Disse que tem tomado ciência sobre os principais tipos de crimes que precisam ser combatidos na comarca e exaltou a equipe de trabalho que possui na delegacia.

“Já estou em Peabiru desde o dia 2 de janeiro, período em que estamos fazendo um levantamento das principais ocorrências registradas na cidade. Sabemos que a situação da violência contra a mulher tem aumentado, por isso temos intensificado as ações com a minha chegada, entendendo que esse tipo de situação tem sido recorrente em cidades menores porque a população acaba não tendo conhecimento de que certas atitudes configuram em crimes contra a mulher”, disse a delegada.

Ela falou ainda que conta com uma boa equipe de apoio na delegacia e reforçou a importância do trabalho em conjunto com a Polícia Militar. “Estou muito bem assistida com uma equipe boa de trabalho nessa delegacia e contamos também com o apoio da Polícia Militar para que possamos melhorar a segurança em toda a área da comarca”, declarou.

O delegado Nilson demonstrou muita satisfação ao dar posse para mais uma delegada na região, lembrando que todas as comarcas ligadas à 16ª SDP estão com delegados. “É uma data especial estar recepcionando em Peabiru a Dra. Karoliny, recém-formada na Escola da Polícia Civil e que vem imbuída de fazer um excelente trabalho por Peabiru e Araruna”, afirmou Rodrigues.

Segundo ele, a região da Comcam é composta por cerca de 220 mil habitantes, população que merece uma segurança de melhor qualidade. “A sociedade está carente de segurança pública. Hoje é uma satisfação saber que contamos com delegados em todas as comarcas. Com isso posso me dedicar mais ao trabalho de gestão na parte administração da 16ª Subdivisão Policial.”