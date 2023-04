Contrabando do Paraguai é apreendido em ônibus pela Polícia Rodoviária de Peabiru

A Polícia Rodoviária Estadual de Peabiru apreendeu caixas de cigarros e outros produtos contrabandeados do Paraguai ao abordar um ônibus de linha que fazia o itinerário, Foz do Iguaçu a São Paulo, no início da noite de ontem. A apreensão ocorreu em frente ao posto da PRE, na rodovia PR-317.

Três passageiros foram identificados como responsáveis pelas mercadorias contrabandeadas do Paraguai. Na revista ao compartimento de bagagens foram localizadas em algumas malas, contendo caixas de cigarros, câmeras fotográficas, perfumes e óculos de sol.

Os proprietários das malas foram identificados pelas etiquetas e liberados para seguir viagem. Já as mercadorias foram apreendidas e encaminhados para a Receita Federal de Maringá para as providências legais.