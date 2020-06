Canteiro de maconha é destruído em Peabiru

Um canteiro com pés de maconha foi localizado pelo proprietário de um sítio no município de Peabiru, no fim da tarde dessa segunda-feira.

Após verificar a existência do canteiro com plantas suspeitas, às margens de um córrego que passa pela propriedade, ele acionou a Polícia Militar.

Uma equipe da PM esteve no local e constatou dez mudas com características semelhantes à Cannabis sativa (maconha). O local é bastante isolado e não há residências nas proximidades.

O proprietário disse que não faz ideia de quem estaria cultivando as plantas em seu sítio. As mudas foram arrancadas e encaminhadas para a 52ª Delegacia de Polícia Civil de Peabiru.