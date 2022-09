Caminho de Peabiru entra no programa Pedala Paraná

No próximo dia 9 de outubro será inaugurada a Rota Caminhos de Peabiru do programa Pedala Paraná. O percurso terá 50 km com saída da praça central de Peabiru, às 9h.

O Pedala Paraná visa instalar e equipar ciclorrotas em todo o Estado. A inscrição é gratuita e a concentração para a largada será a partir das 8h. Inscrições pelo site: https://tinyurl.com/5n6mk56z