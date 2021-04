Caçador é detido com arma, munições e animal abatido, em Peabiru

Um homem foi detido nesta sexta-feira, por praticar a caça predatória de animal silvestre. No carro que ele dirigia, uma caminhonete, os policiais apreenderam uma espingarda calibre .28, nove cartuchos intactos e outros sete deflagrados, além de uma paca abatida.

A ocorrência foi registrada em uma estrada rural, que liga Peabiru ao distrito de Silviolândia, próximo a Colônia Mineira, próximo ao Rio do Campo. Os policiais foram ao local após receber denúncias de que um homem em uma camionete amarela estaria efetuando disparos de arma de fogo em área rural.

A equipe Rotam deu apoio aos policiais do destacamento de Peabiru e enquanto se deslocavam ao local, encontraram o veículo. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Peabiru, já que não havia nenhum policial ambiental de plantão no momento. Por se tratar de crime ambiental, o caso será encaminhado para o Instituto Ambiental do Paraná (IAP).