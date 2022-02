Bandidos assaltam posto de combustível em Peabiru

Dois rapazes armados renderam três funcionários do posto de combustível Diamante na cidade de Peabiru, trancaram as vítimas no interior da conveniência e levaram R$ 280,00 em dinheiro. O mesmo posto já havia sido assaltado recentemente.

A ação ocorreu por volta das 21h30 de ontem, quando os criminosos chegaram e abordaram os funcionários que estavam em uma mesa, do lado externo do estabelecimento. Após anunciar o assalto, a dupla ordenou que eles entrassem e os conduziu até o setor de conveniência onde permaneceram trancados.

Após o roubo do dinheiro e alguns doces, os bandidos saíram do local em uma motocicleta com características de uma Honda/Biz.

Na sequência um familiar do proprietário do posto chegou ao local e libertou os funcionários, momento em que encontraram as chaves utilizadas para trancar as portas, sendo que as mesmas foram reconhecidas como pertencente a um funcionário que encontra-se de férias.

A Polícia Militar foi acionada e diante dos fatos e com as imagens do local realizou diligências, porém os criminosos ainda não foram localizados.