Trator furtado em Piquirivaí é recuperado em Mamborê

Um trator que havia sido furtado de uma propriedade rural no distrito de Piquirivaí, foi recuperado por policiais militares, em Mamborê.

O trator da Ford, foi localizado na Estrada Areião, no início da noite dessa segunda-feira, após uma denúncia anônima. Os policiais encaminharam o veículo até a delegacia de Polícia Civil de Mamborê. O proprietário havia feito o registrado do furto no período da manhã.