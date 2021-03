Suspeito de incendiar casa em Mamborê é preso pela PM

A Polícia Militar prendeu ontem em Mamborê, um homem de 48 anos, suspeito de ter incendiado uma casa no fim de semana, após discutir com a proprietária do imóvel. O caso foi registrado no conjunto Beira Rio, na noite do último sábado.

Ontem ele foi abordado enquanto a equipe da Polícia Militar fazia patrulhamento próximo da Paróquia Imaculada Conceição. Os policiais constataram ainda que contra ele havia um mandado de prisão em aberto, expedido pela justiça.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Mamborê, onde ficará a disposição da justiça.

Informações: Cidade Destaque