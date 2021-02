Policial atira em mulher e comete o suicídio, em Mamborê

Um sargento identificado pelas iniciais M.F, atirou em uma mulher e depois cometeu o suicídio, na cidade de Mamborê. O fato ocorreu no final da tarde deste sábado, por volta das 17h15, segundo informações repassadas pela Polícia Militar.

O policial era comandante do Batalhão de Polícia Ambiental, em Campo Mourão. De acordo com as informações, a equipe do destacamento da PM de Mamborê recebeu informações de que o policial estaria bastante alterado em uma residência.

Os policiais foram até o local para averiguar e, ao chegarem, ouviram vários disparos de arma de fogo no interior da casa. A equipe ainda tentou contato com o policial e a mulher, mas não houve respostas.

Os policiais isolaram o local e solicitaram reforço, pois ainda não sabiam da real situação no interior da residência, que encontrava-se trancada. A Rotam de Campo Mourão foi acionada para adentrar a residência, mas antes que o reforço chegasse, os policiais ouviram gritos no interior da residência e invadiram a casa, momento em que constataram que o sargento estava morto. A mulher encontrava-se baleada.

O Samu foi acionado e a mulher ferida encaminhada ao hospital em Campo Mourão. Não há informações oficiais sobre a relação entre o sargento e mulher que ele baleou antes de se matar. As circunstâncias do ato serão investigadas pela Polícia Civil.