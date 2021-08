Polícia Civil de Mamborê cumpre mandado de prisão no Guarani

A Polícia Civil de Mamborê cumpriu mandado de prisão e busca e apreensão na residência de três homens suspeitos de terem praticado crime de tentativa de homicídio no distrito do Guarani nesse mês de agosto. O crime teria ocorrido após um acidente de trânsito.

Durante as investigações a polícia descobriu a dinâmica dos fatos, concluindo que após a colisão entre dois veículos, os agressores, armados de foice e facões, foram até a casa de uma pessoa, a qual seria a outra parte envolvida no acidente.

Os três suspeitos teriam proferido palavras de baixo calão e adentrado ao terreno da vítima, que saiu da casa com um facão ordenando que fossem embora. No decorrer da discussão, a vitima foi atacada por um dos suspeitos que a golpeou com um facão atingindo o ombro e o dedo dela.

Nesse momento o morador correu e uma segunda pessoa apareceu para intervir, pedindo para que o grupo parasse com as agressões. No entanto, ela também foi golpeada na cabeça e caiu desacordada. Mesmo assim as agressões ainda teriam continuado.

Após o Poder Judiciário expedir mandado de busca e apreensão, os investigadores foram até uma residência, onde localizaram uma espingarda.

O delegado de Policia Civil, Anderson Sérgio Romão, ressaltou que a Polícia Civil de Mamborê vai continuar trabalhando sem medir esforços para retirar do convívio social aquelas pessoas que representam um risco para a sociedade e os crimes ocorridos não ficarão impunes e serão devidamente investigados.

Ele ressaltou ainda que a população da região pode contribuir repassando informações para auxiliar os trabalhos policiais a identificar e prender suspeitos de outras práticas criminosas.

As denúncias podem ser feitas para os números: (44) 33568-1341, ou pelo 9 9832-1618. O sigilo e o anonimato são garantidos.