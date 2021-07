Mulher de 60 anos é morta a facada em Mamborê

Uma mulher identificada como Angélica de Cristo, 60 anos, foi encontrada morta no interior de sua residência, na cidade de Mamborê. O corpo foi encontrada por uma vizinha, por volta das 10h desta quinta-feira.

Ao perceber que havia algo estranho na casa, ela empurrou a porta e encontrou o corpo da mulher caído no interior da cozinha com uma perfuração, a principio de uma faca próximo ao coração.

Equipes da Polícia Militar e Polícia Civil foram comunicadas e compareceram na residência para fazer o levantamento do local do crime e iniciar as investigações. O corpo foi recolhido pelo IML de Campo Mourão.

A Polícia Civil investiga e suspeita que o crime pode ter sido cometido por uma mulher moradora das proximidades, a qual se encontra foragida. As circunstâncias do assassinato ainda serão apuradas pela polícia.

Informações e foto: Cidade Destaque