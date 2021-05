MPPR oferece denúncia contra agricultor que provocou acidente com morte ao dirigir embriagado

O Ministério Público do Paraná, por meio da Promotoria de Justiça de Mamborê, ofereceu nesta quinta-feira, 20, denúncia criminal contra um agricultor de 40 anos que causou acidente de trânsito que resultou na morte de uma estudante de medicina e lesões graves no condutor do carro atingido. Também foi denunciada uma advogada que deu carona ao réu a pretexto de livrá-lo do flagrante.

O crime aconteceu no dia 2 de maio desse ano, na BR-369, quando, conforme a denúncia, o homem dirigia embriagado e em alta velocidade sua caminhonete Fiat Toro, da qual perdeu o controle, invadindo a pista contrária e abalroando o carro no qual estavam as vítimas.

O acidente ocorreu próximo ao acesso à praça de pedágio, entre Campo Mourão e Mamborê. A jovem morta no acidente, identificada por Elóra Madeira de Souza, 25 anos, morava no Rio Grande do Sul e viajava em um GM/Cobalt (placas de Gravataí-RS), quando houve o choque com o veículo Fiat Toro (placas de Mamborê).

O motorista da Toro invadiu a pista contrária, atingindo o veículo em que a vítima viajava. Também após pedido feito pelo MPPR, o motorista que provocou o acidente foi preso preventivamente.