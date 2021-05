Motorista que provocou acidente fatal perto de pedágio é detido

A Polícia Civil da cidade de Mamborê, cumpriu na manhã desta quarta-feira (12), mandado de prisão preventiva expedido contra o motorista que causou o acidente que vitimou a estudante de medicina Elóra Madeira de Souza, 25 anos.

O trágico acidente ocorreu no dia 2 de maio, na rodovia BR 369, bem próximo ao acesso à praça de pedágio, entre Campo Mourão e Mamborê. Segundo informações anônimas, as investigações apontam que o condutor estaria embriagado no momento do acidente. Por esse motivo, a justiça teria decretado a sua prisão.

A jovem morta no acidente, morava no Rio Grande do Sul e viajava em um GM/Cobalt (placas de Gravataí-RS), quando houve o choque com o veículo Fiat Toro (placas de Mamborê). O motorista da Toro invadiu a pista contrária, atingindo o veículo em que a vítima viajava.

Um outro ocupante do veículo, também de 25 anos, sobreviveu ao acidente e foi encaminhado ao hospital com ferimentos leves. Já o motorista do Fiat Toro fugiu do local sem prestar socorro ás vítimas. A Polícia Civil não deu detalhes sobre a prisão do motorista.

Informações: Cidade Destaque