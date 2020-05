Morre após acidente, conhecido morador de Mamborê

Morreu na manhã desta quarta-feira, no Hospital Santa Casa de Campo Mourão, o mamboreense Fábio Luiz dos Santos, 52 anos. Ele estava internado na UTI desde o final da tarde de domingo (3), quando sofreu um acidente na BR-369, entre Campo Mourão e Mamborê, próximo ao distrito de Piquirivaí.

O acidente envolveu o veículo Peugeot 206 Sedan de cor preta, dirigido pela sua esposa, Márcia Aparecida. Fábio estava no banco do passageiro e teria passado mal, momento em que acabou puxando o freio de mão e fazendo com que a condutora perdesse o controle da direção.

O veículo caiu em uma valeta e bateu no barranco. O choque no barranco acionou os airbags e afundou o teto do automóvel. A condutora do veículo sofreu escoriações, mas Fabio teve ferimentos graves e parada cardiorespiratória. Após ser reanimado pela equipe do Samu, foi levado pelo Helicóptero Saúde 10 de Maringá até o Hospital Santa Casa. Fávio era agricultor e jogador de futebol amador em Mamborê.