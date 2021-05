Mamborê registra o 16º óbito pela covid-19

A covid-19 continua fazendo vítimas na região da Comcam. Nesta quarta-feira, Mamborê registrou a 16ª morte pela doença. A vítima foi o agricultor Antônio Sidnei Manfrim, 59 anos. Ele estava internado na UTI-Covid de um Hospital em Maringá, desde o ultimo dia 15 de maio.

O corpo já foi sepultado na manhã de hoje no Cemitério Municipal de Mamborê, seguindo todos os protocolos de enfrentamento estabelecidos pela Secretaria de Saúde.

De acordo com o site “Cidadedestaque”, o município mantém outros dois pacientes internados no Hospital Municipal de Mamborê, além de outro na UTI Covid do Hospital Santa Casa de Campo Mourão, e dois na Enfermaria Covid do mesmo hospital. Também há um morador da cidade internado na Enfermaria Covid, em Terra Boa.

MORRE CRIADOR DO HINO DE MAMBORÊ

Mamborê perdeu também um ex-morador ilustre, vitima da covid-19. Jaime Ferreira Bueno, 83 anos foi professor e o autor da letra do Hino Municipal de Mamborê.

Atualmente ele residia em Curitiba, onde faleceu na segunda-feira, por complicações do coronavírus. O corpo foi velado na capela do Cemitério Jardim da Saudade II, em Pinhais, onde foi também realizado o seu sepultamento.

Na semana passada já havia falecido, também pela Covid-19, a sua esposa Francisca Ilescas Bueno, 86 anos. Assim como ele, Francisca também exerceu a profissão de professora. Uma filha do casal permanece internada se recuperando da doença.

O Hino Municipal de Mamborê foi escrito após a criação oficial do município. Mamborê foi criado através da Lei Estadual nº. 4.425 de 28 de julho de 1960, e instalado em 03 de novembro de 1961, quando foi desmembrado de Campo Mourão.

Informações: Cidade Destaque