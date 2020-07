Jovem que morou em Mamborê é encontrado morto em hotel de Balneário Camboriú

Será sepultado nesta quarta-feira, no cemitério de Mamborê, o corpo do jovem Alisson Rodrigo da Silva (idade não informada), encontrado morto na manhã de segunda-feira (20), em um quarto no Hotel Dinamarca, em Balneário Camboriú (SC).

Conforme as informações repassadas pelo hotel à Polícia Militar, o rapaz havia se hospedado na quinta-feira passada, sem bagagem, apenas para uma diária. No entanto, o hotel só percebeu que o hóspede ainda não havia saído, na segunda-feira (20), quando houve a tentativa de contato via interfone, sem sucesso.

Funcionários tentaram abrir a porta com uma chave reserva, porém não conseguiram. A Polícia Militar foi acionada e, pela sacada, foi possível ver o rapaz caído no chão.

A PM então realizou o arrombamento da porta, mas Alisson já estava morto. As circunstâncias da morte ainda serão investigadas pela equipe da policia Civil de Balneário Camboriú. A Equipe do IML recolheu o corpo de jovem para o exame de necrópsia.

O corpo foi liberado para a família e transladado na tarde de ontem a Mamborê, onde acontece o velório e o sepultamento ainda nesta quarta-feira, no cemitério municipal, com horário a ser definido.

Com informações: Cidade Destaque