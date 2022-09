Jovem de 21 anos morre em acidente de trânsito na cidade de Mamborê

Uma jovem de 21 anos morreu vítima de acidente de trânsito, na cidade de Mamborê, no início da tarde desta quinta-feira, 8. Segundo as primeiras informações, Aline Silva, pilotava uma moto Honda Biz, quando um caminhão baú não parou no cruzamento, passando por cima dela.

A vítima foi atendida rapidamente pela equipe de saúde do município, mas não resistiu aos ferimentos e já teria chegado sem vida ao hospital. A Polícia Militar esteve no local para apurar as circunstâncias do acidente.