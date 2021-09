Incêndio de grandes proporções atinge área de lavoura e de mata em Mamborê

O longo período de estiagem tem aumentado a incidência de incêndios na região. Na tarde desta segunda-feira (20), um incêndio de grandes proporções foi registrado próximo à comunidade Canjarana, em Mamborê.

Segundo informações do site “Cidade Destaque”, o fogo teve início em uma palhada que sobrou da colheita do milho. As chamas rapidamente se alastraram até chegar a uma área de mata.

O vento ainda fez com que fagulhas de fogo chegassem a uma propriedade de trigo, a qual foi quase que totalmente consumido pelas chamas. Diversos agricultores que residem na região se uniram para prestar apoio com tratores, bombas, caminhões-tanque e demais equipamentos agrícolas.

A equipe da Defesa Civil e o caminhão-pipa da Prefeitura também trabalhou para a contenção do fogo até o final da tarde. O trabalho em conjunto fez com que o fogo fosse contido evitando um dano ainda maior.

Informações dão conta de que cerca de 30 a 40 alqueires de lavoura, foram totalmente consumidos pelo incêndio.

Informações e foto: Cidade Destaque