Hospital Municipal de Mamborê volta a atender na próxima quarta-feira

O Hospital Municipal de Mamborê voltará a atender o público na próxima quarta-feira dia 14. A saúde pública do município de Mamborê entra em uma nova etapa, com a tão sonhada abertura do Hospital Municipal. O Hospital de Mamborê foi fechado há mais de 10 anos. Agora retoma suas atividades com os atendimentos de urgência e emergência sob responsabilidade do município de Mamborê, por meio da Secretaria Municipal de Saúde.

O município através de seus representante buscavam essa parceria já há alguns anos, mas no início deste ano precisamente esse projeto começou a tomar corpo através de uma negociação com o grupo Pery & Pery Hospital Ltda, que acabou não se concretizando naquele momento por motivos diversos.

Nos últimos dias o grupo Pery & Pery Hospital LTDA, concluiu todas as exigências solicitadas pelo município, protocolando a proposta de locação, para tornar então oficial a parceria com o município através da locação do espaço físico, mobiliário e equipamentos médicos para poder destinar os atendimentos de urgência e emergência de todo município.

A prefeitura realiza um cronograma com prazo de 1 ano para iniciar a utilização do centro cirúrgico e voltar a realizar partos e cirurgias no município.

O hospital pertence ao grupo Pery & Pery Hospital LTDA E está sendo locado pelo município no valor de R$: 20.000,00 mensal, este valor compreende o aluguel do prédio, dos móveis e equipamentos médicos.

Toda equipe do pronto atendimento do município trabalhará no Hospital Municipal, sendo os servidores quase em sua totalidade concursados. A equipe de Secretaria Municipal de Saúde e Administração de Mamborê, sente-se honrada em participar desse momento histórico para o município.

Informações Assessoria de Comunicação da Prefeitura