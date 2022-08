Delegado de Mamborê diz que polícia não mede esforços para capturar bandidos

O delegado titular da Polícia Civil da comarca de Mamborê, Anderson Sérgio Romão concedeu entrevista nesta manhã ao Tasabendo.com, enquanto participava das comemorações dos 168 anos da Polícia Militar do Paraná, na sede do 11º Batalhão de Campo Mourão. Ele falou sobre o assalto ocorrido nesse início de semana a uma família residente no distrito do Guarani, em Mamborê.

Os criminosos aterrorizaram a família, que foi deixada amarrada e amordaçada em um banheiro pelos bandidos. O bando, formado por pelo menos seis homens, levaram dois veículo, um Jeep Renegade e uma caminhoneta S10, além de diversos outros objetos da casa.

Na fuga, parte do grupo com o Jeep Renegade foram surpreendidos por uma equipe da Polícia Militar na BR 272, entre Farol e Janiópolis e houve troca de tiros. Um dos bandidos foi ferido na mão e acabou preso. Os outros estão foragidos.

“Assim que tomamos conhecimento do assalto acionamos a Polícia Militar que fez um belíssimo trabalho. Mas como eram pelo menos seis bandidos nesse assalto, estamos trabalhando com todos os esforços para prender o restante dessa quadrilha”, disse o delegado

Pelo menos outros dois foragidos já foram identificados. A ordem de prisão em flagrante do assaltante preso também já foi ratificada, segundo o delegado. “Ele foi preso por roubo e por atirar contra os policiais, por isso vai responder também por tentativa de latrocínio. Vai permanecer detido por esses crimes”, afirmou o delegado.

Conforme apurou o delegado, essa quadrilha é suspeita de outros roubos a pequenas comunidades e propriedade rurais na região, como já ocorreu recentemente no distrito de Martinópolis, em Farol, onde bandidos também invadiram a casa de um agricultor, levando três carros e diversos objetos da residência.

“São bandidos habituados nesse tipo de assalto e que aparentemente usaram um veículo Corsa neste assalto. Se alguém tiver qualquer informação que possa ajudar a polícia na captura desses indivíduos pode nos informar.”