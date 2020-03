Agricultura Familiar fornece alimentos para a merenda escolar em Mamborê

A aquisição de alimentos da agricultura familiar para a alimentação escolar foi instituída pela Lei nº11.947, de 16/06/2009 e regulamentada pela Resolução nº 38, de 16 de julho de 2009, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Desde então, do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no mínimo 30% deverá ser utilizado na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas organizações.

O objetivo desta política é promover a alimentação saudável e adequada à clientela do PNAE, com diversos benefícios para os alunos, como maior consumo de frutas, hortaliças e alimentos produzidos localmente, incentivo e promoção de hábitos alimentares saudáveis e promoção de alimentação adequada e, consequentemente, de um melhor estado nutricional.

Para os agricultores familiares também é importante porque cria mercado para os seus produtos, valoriza a produção de alimentos locais e regionais, incentiva a organização, a cooperação e a formalização dos agricultores, bem como incentiva o empreendedorismo local. O fortalecimento da economia local, é também um reflexo do beneficio ao município, com a circulação da riqueza gerada com o programa, novas oportunidades de negócio, dinamização do comércio local, geração de emprego e renda, inclusão social e garantia da venda dos alimentos produzidos no município.

Em Mamborê, o programa que atende as escolas da rede municipal, conta com a coordenação e operação da Secretaria Municipal de Educação e da Prefeitura Municipal. Para o ano de 2020, serão comprados legumes, frutas, verduras, cereais, carnes e alimentos semi e processados, conforme especificação da chamada pública.

O programa também prevê a participação de uma entidade articuladora que faz a assessoria dos agricultores familiares com o ente público contratante na relação de compra e venda. Este papel vem sendo desempenhado pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – Iapar-Emater, conforme esclaresce Luiz Vanderley da Silva que é extensionista da unidade municipal.

Também são atribuições do Instituto divulgar e socializar o programa junto aos agricultores familiares e suas organizações, capacitar e prestar assistência técnica aos agricultores participantes nas boas práticas agrícolas de produção, beneficiamento e processamento, apoiar e assessorar os produtores no planejamento da produção em quantidade e qualidade e capacitar em tecnologia de produção, classificação, embalagens, processamento, entre outros.

O montante que será aplicado na aquisição de alimentos do programa PNAE para as escolas da rede municipal em 2020 é de R$ 66.845,00, conforme informa a professora Valdirene Camargo Vilas Boas Rocha, responsável pelo setor da merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação.

A reunião da semana passada (06), entre a equipe gestora e os produtores interessados, objetivou esclarecer dúvidas e dar orientações básicas para a adesão ao programa, informa o extensionista Luiz Vandeley.

Fonte-unidade local Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná – Iapar-Emater.