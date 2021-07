Acusada de homicídio, mulher se apresenta na delegacia de Mamborê

A Polícia Civil de Mamborê prendeu uma mulher de 48 anos, de iniciais C. M. S., suspeita de ser autora do homicídio que vitimou Angélica Christo dos Santos, no último dia 30 de junho, por volta das 19 horas.

Segundo informações, ela se apresentou espontaneamente na Delegacia da Polícia Civil de Mamborê, recebeu voz de prisão e foi encaminhada para a carceragem de Campo Mourão, onde permanecerá a disposição da justiça.

A justiça da comarca de Mamborê já havia expedido mandado de prisão contra ela. Segundo o Delegado titular da delegacia de Mamborê, Anderson Sérgio Romão, Angélica foi morta no início da noite do dia 30 de junho, porém, o corpo da vítima só foi localizado na manhã do dia seguinte.

Ela foi assassinada no interior da residência, e as investigações apontam que o crime teria sido cometido por motivo fútil, uma vez que a acusada estaria descontente pelo fato da vítima ter registrado contra ela um boletim de ocorrência por perturbação de sossego.

O delegado declarou que a identificação da autora só foi possível porque após cometer o crime, ela teria se dirigido até a residência de alguns familiares e relatado o ocorrido, tendo inclusive deixado no local a faca utilizada para matar a vítima.

Informações: Cidade Destaque