Ação conjunta entre PM e Polícia Civil prende cinco pessoas em Mamborê

Cinco homens foram presos na tarde desta quinta-feira por policiais do 11° Batalhão da Polícia Militar (11°BPM), em ação conjunta com policiais civis de Mamborê. Quatro deles são suspeitos de participação em um roubo ocorrido na quarta-feira (29), em Boa Esperança.

Um veículo Toyota/Corolla levado pelos criminosos foi recuperado durante a ação desta quinta-feira. Três armas de fogo também foram apreendidas.

Entre elas um revólver e uma carabina, ambos de calibre 38, e uma espingarda calibre 32. A ocorrência, que contou com diversas equipes de policiais do 11°BPM, teve início após informações sobre o veículo roubado, que estaria trafegando na área rural do município de Campina da Lagoa.

Após acompanhamento realizado por uma viatura, os ocupantes do carro conseguiram se distanciar e, momentos depois, o abandonaram no distrito de Guarani, no município de Mamborê.

Mesmo com o apoio do Canil da 2ª Cia do 11°BPM, não foi possível localizar os bandidos naquele momento. Logo depois os policiais receberam algumas informações e conseguiram chegar a cinco suspeitos, no município de Mamborê.

Um deles estava com mandado de prisão em aberto. Em uma das residências, onde foram realizadas as buscas, os militares estaduais apreenderam as três armas e um rádio comunicador sintonizado na frequência da PM.

Os presos foram encaminhados, juntamente com o veículo e demais objetos apreendidos, até a delegacia de Polícia Civil de Mamborê para as devidas providências.

Informações: Comunicação social 11° BPM