Veículo abarrotado com cigarros contrabandeados é apreendido em Luiziana

Um veículo Toyota Corolla, foi apreendido carregado com caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai na cidade de Luiziana. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar na manhã desta sexta-feira, 11, após denúncia de que um automóvel em atitude suspeita estava parado em frente a uma oficina mecânica.

Durante a abordagem, os policiais encontraram a mercadoria. O motorista de 45 anos é morador de Castro. De acordo com a PM, para desviar da fiscalização, ele acessou uma estrada vicinal, porém, devido ao excesso de peso pela carga, as molas traseiras do carro acabaram se quebrando.

Por conta disso, ele parou em uma oficina para fazer os reparos, quando acabou abordado e preso. A carga seria levada de Toledo para Ponta Grossa, segundo motorista.