Radialista de Luiziana percorre 70 km de bicicleta até Santuário em CM

O radialista Carlinhos Costin, conhecido em Luiziana pelo seu personagem caipira “Compadre Dionisio”, pedalou de sua cidade até o Santuário Nossa Senhora Aparecida, em Campo Mourão, usando uma bicicleta de 1970 para pagar uma promessa nesta quarta-feira (12), dia da padroeira do Brasil.

Ele percorreu 70 km entre ida e volta, tendo a chuva como principal obstáculo. Ele foi acompanhado de seu amigo, Adilson Oliveira, professor da rede estadual de ensino de Luiziana.

O trajeto durou cerca de 4 horas, com parada no Santuário Nossa Senhora Aparecida, em Campo Mourão. Segundo ele, esse é primeiro ano que vai caracterizado de caipira e com sua antiga Monark. “Já fui em anos anteriores, mas pedalando com Mountain Bike. Neste ano, para pagar um graça alcançada, fui de Monark. Sou devoto a Nossa Senhora Aparecida e tenho muito a agradecer pela saúde e proteção”, disse o radialista.

Com informações e fotos: Luiziana Notícias