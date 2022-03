Polícia Ambiental faz apreensão de redes de pesca na Usina Mourão

A Polícia Ambiental realizou nesse fim de semana a apreensão de centenas de metros de redes de pesca, as quais estavam armadas no leito do reservatório artificial da Usina Mourão, no município de Luiziana.

Durante a retirada foram soltos alguns peixes que já haviam sido capturados, dentre eles um Dourado. As redes apreendidas serão descaracterizadas e destinadas a local adequado. No total, foram 300 metros de redes de emalhar apreendidos.

Ainda durante patrulhamento ambiental na Usina Mourão (Luiziana), a equipe realizou a abordagem de uma canoa com dois tripulantes, onde de imediato foi visualizado um balde contendo abacates verdes, e outro saco com milhos em espiga, alimentos comumente utilizados para ceva de animais silvestres, principalmente pacas.

Diante da suspeita em busca mais minuciosa foi localizada enrolada em uma calça uma carabina calibre 22, com 23 cartuchos intactos. O abordado que assumiu a posse da arma recebeu voz de prisão e foi conduzido a delegacia de Campo Mourão para providências.