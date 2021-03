Polícia Militar prende ladrões após assalto em mercado, em Luiziana

Dois bandidos bastante conhecidos no meio policial foram presos logo após assaltar um mercadinho, na cidade de Luiziana. O crime ocorreu nesta manhã, quando a dupla chegou, e um deles, armado de revólver calibre 38, anunciou o assalto.

Além de certa quantia em dinheiro, os criminosos levaram celulares das vítimas. A equipe do destacamento da Polícia Militar de Luiziana, com apoio de viaturas de Campo Mourão, inclusive a K9 (operação com cães ), iniciaram as buscas em uma área de mata, onde os dois se refugiaram.

“Com uso de técnicas de rastreio, chegamos até os dois no meio da mata. Um deles ainda manteve a arma em punho por algum tempo, mas depois se entregou. Com eles, foi recuperado o dinheiro roubado do mercado, R$ 3.167.00 e dois celulares. A arma e as munições (três intactas e três deflagradas) também foram apreendidas”, contou o tenente Santos.

Os dois rapazes, de 28 anos cada um, foram encaminhados para a delegacia de Campo Mourão.