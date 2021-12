Luiziana se prepara para chegada do Papai Noel e abertura do Natal da Esperança

A prefeitura de Luiziana, por meio da secretaria de Assistência Social, realizará um grande evento para dar início ao Natal da Esperança 2021, e a Chegada do Papai Noel, que acontece nesta quarta-feira, a partir das 19h, no Calçadão Romão Martins, centro da cidade.

A programação inclui a chegada do Papai Noel e apresentação do espetáculo “É Tempo de Natal” com o Espaço Sou Arte. Haverá também uma programação musical com grupo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, coral da 3ª Idade, e Coral Doce Melodia do Projeto Luz.

A chegada do Papai Noel no calçadão Romão Martins vai coincidir com a inauguração da iluminação e da decoração de Natal. Uma árvore de 12 metros, a Casa do Papai Noel, presépio, túneis de luz estão entre os elementos decorativos que farão parte do Natal da Esperança 2021.

Chegando na Praça, o Papai Noel vai para sua casa, onde receberá as crianças que queiram fazer seus pedidos e realizarem o sonho de conversar com o bom velhinho.

A decoração de Natal está sendo preparada e a expectativa é de um grande evento, tendo em vista, que no último ano a festa não foi realizada devido a pandemia. “Será uma grande festa para as famílias de Luiziana, e visitantes. Queremos celebrar a vida, se preparar para a vinda do Menino Jesus, e nesta noite especial, que seja de muita alegria para todos, desde as crianças até os adultos”, falou empolgada a Secretária Municipal de assistência social, Cleide Marques Rufino.