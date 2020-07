Luiziana aplica provas de concurso público mesmo com pandemia

A Prefeitura de Luiziana vai realizar a prova objetiva do Concurso Público no próximo dia 19 de julho, mesmo com os casos de coronavírus em ascensão. A prova será aplicada para todos os cargos em dois períodos (manhã e tarde).

Como medida de proteção, devido a pandemia do coronavírus, será obrigatório o uso de máscara. Também foi recomendado aos candidatos que levem álcool em gel de uso pessoal e também luva para evitar contato com objetivos tocados por terceiros.

O Instituto UniFil e a Secretaria de Saúde do Município de Luiziana também estarão tomando as medidas cabíveis como medição de temperatura, distanciamento entre os candidatos, entre outros procedimentos necessários.

Para os candidatos do grupo de risco conforme regras OMS – Organização Mundial da Saúde, que necessitarem realização prova isolados deverão enviar uma declaração médica, informando o motivo do atendimento especial até o dia 16 de julho para o e-mail [email protected] A declaração deve constar motivo, nome do candidato, nome e CRM do médico.

Para mais informações, o candidato deverá acessar o site www.institutounifil.com.br, Concursos em Andamento, página específica do Concurso 001/2020 da Prefeitura Municipal de Luiziana, link Área Restrita do Candidato e imprimir o Cartão de Informação do Local de Prova onde constam as informações completas sobre o local de prova com o nome do Colégio, endereço, sala, e demais informações importantes.

No período da manhã, a prova será aplicada para candidatos aos cargos de Ajudante Geral, Motorista II (CNH C), Agente de Vigilância e Epidemiologia, Inspetor de Alunos, Assistente Social, Enfermeiro, Médico Clínico Geral – Plantão, Médico Ginecologista, Médico Pediatra e Professor V. A abertura do portão será ás 8h com fechamento às 8h45.

No período da tarde farão a prova inscritos para os cargos de Coveiro, Cozinheira, Eletricista I, Motorista III (CNH D), Operador de Máquinas, Pedreiro, Agente Comunitário de Saúde, Técnico em Enfermagem – PSF, Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, Bioquímico, Contador, Cirurgião Dentista – PSF, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico Clínico Geral, Médico Veterinário, Nutricionista e Psicólogo. Os portões serão abertos às 13h, com fechamento as 13h45. Serão três hora de prova