Incêndio destrói residência no centro de Luiziana

Uma residência localizada na Avenida Liberdade, centro de Luiziana, foi destruída pelo fogo na noite desse sábado. Inicialmente havia informações de que poderia haver um jovem na casa, mas o imóvel não estava ocupado no momento.

O caminhão pipa da Prefeitura chegou rápido e iniciou o combate às chamas, até o deslocamento do Corpo de Bombeiros de Campo Mourão, mas a residência foi completamente consumida pelo fogo.

A Policia Militar também esteve no local para levantar informações sobre as causas do incêndio. O controle das chamas pelas equipes dos Bombeiros e da prefeitura, evitou que noutra residência localizada no mesmo terreno pegasse fogo. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.

Informações e fotos: Luiziana Noticias