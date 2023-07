Ex-marido diz que matou mulher em Luiziana porque ela planejava fugir com outro homem

A Polícia Civil interrogou nessa segunda-feira, o homem identificado por “Indião”, que na madrugada de ontem matou e decapitou a ex-mulher, Priscila da Silva, 27 anos, na cidade de Luiziana. Em depoimento na delegacia de Campo Mourão, ele confessou a autoria do crime.

Indião disse que matou a ex-companheira porque constatou em suas redes sociais que ela planejava fugir com outro homem. Ele admitiu ter agido sozinho, apesar de ter chegado na casa da vítima acompanhado de um amigo.

“Ele (o amigo) foi comigo porque disse que ia apenas ver meus filhos. Até ficou na frente da casa e insistiu para eu não cometer o crime. Fiz tudo sozinho”, declarou ele, que teve um dos braços feridos pela própria faca.

Segundo ele, ao tentar afastar o filho de 2 anos que estava com a mãe, ele entrou em luta corporal com ela e acabou ficando ferido. A criança também ficou lesionada pela faca. O homem relata que estava no Mato Grosso, quando viu fotos da ex-companheira com roupas curtas nas redes sociais, além de saber que ela planejava fugir com outro homem.

“Fiquei com muita raiva e voltei. Peguei uma faca e fui de mototaxi até Luiziana e a matei. Estou arrependido, mas agora não tem como voltar atrás”, afirma. Após o crime, ele disse que saiu correndo e passou por áreas rurais, em meio a lavouras, um rio e duas matas. No caminho diz ter perdido a faca.

Depois voltou para a cidade disposto a se entregar. Foi até um posto de combustíveis e também em outro comércio onde pediu para que ligassem para a polícia. Com isso, a Polícia Militar o prendeu ainda na manhã de ontem.

O CRIME

Priscila da Silva, 27 anos, foi morta a facadas e decapitada na madrugada de ontem em Luiziana. A vítima teve a casa invadida pelo ex-companheiro que agiu com extrema brutalidade, inclusive na frente dos dois filhos do casal de 2 e 6 anos.

A mãe da vítima também estava na casa e escondeu-se no guarda-roupas com o neto de seis anos. A criança de dois anos ainda foi ferida em um dos braços.