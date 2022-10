Beltrão vence Luiziana e fica a um empate do título da Copa Comcam

A equipe de Engenheiro Beltrão abriu uma boa vantagem para garantir o título da 3ª Copa Comcam Grupo ABL, ao vencer o Luiziana, no primeiro jogo da decisão, por 2 a 1, na casa do adversário. A partida foi disputada na tarde deste domingo, no estádio Romão Martins, e os gols do Beltrão foram marcados por Pedrinho e Matuza.

Com o resultado, o time beltrãoense jogará pelo empate no próximo domingo, 16, no estádio João Cavalcante de Menezes, às 15h30, para garantir o título da competição.

O técnico do Engenheiro Beltrão, Fabiano Tinha comemorou a vitória e a boa vantagem no primeiro duelo. “Conseguir a vitória fora de casa em um jogo como este não é fácil. Agora vamos focar para o próximo domingo. A Copa ainda não está decidida, por isso vamos concentrar para conseguir um resultado positivo também em casa”, disse ele, que pede o apoio da torcida no jogo da volta. “Em casa, teremos o apoio da torcida também que será fundamental para motivação da equipe.”

Para o próximo domingo as duas equipes jogam com força máxima. Apesar da derrota, o técnico do Luiziana, Carlos César, mantém o otimismo. “Temos 95 minutos ainda para tentar reverter o placar. Vamos com tudo no próximo domingo”, falou.