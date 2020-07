APMI confecciona e doa fraldas geriátricas para Saúde de Luiziana

A entrega aconteceu na tarde de sexta-feira (10) na Secretaria de Saúde de Luiziana, o material para confecção de 400 unidades de fraldas adulta geriátrica foi adquiro e produzido pela APMIL Associação de Proteção a Maternidade e Infância em parceria com a Secretaria de Ação Social.

De acordo com a Presidente da entidade, Letícia Monteiro, essa é a primeira etapa da entrega, pois a APMIL adquiriu material para produção de mais de três mil unidades de fralda geriátrica. “Nós reunimos nossa equipe de trabalhado da Assistência Social e voluntários para nos ajudar na confecção, com isso podemos fazer esse repasse e atender as famílias necessitadas de Luiziana, disse a presidente da APMIL de Luiziana.

A entrega foi acompanhada pela coordenadora do CREAS Noeli Tureck, da Diretora de Ação Social Adriana Munhoz, de profissionais da Saúde e do Secretário de Saúde Edson Liss.

A distribuição será feita a famílias que recebem acompanhamento da secretaria de saúde e também quem necessitar de fralda adulta é só procurar na Secretaria de Saúde de Luiziana.