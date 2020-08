Lei de Inovação proposta pelo Codecam foi sancionada

Na última sexta-feira (14/08), o prefeito Tauillo Tezelli sancionou a Lei de Inovação de Campo Mourão, conforme proposta enviada pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão – CODECAM, discutida pela Câmara Temática de Indústria, Tecnologia e Inovação.

A nova Lei de Inovação estabeleceu medidas de incentivo à inovação, pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo do município de Campo Mourão.

Durante a pandemia de covid-19, as empresas precisaram migrar suas atividades, em grande parte, para o ambiente digital. Esta transformação digital atingiu fortemente os setores de serviços e comércio, como, por exemplo, a educação, a saúde, o varejo e o sistema de pagamentos, que se aliaram ao já avançado estágio de transformação digital presente na indústria de transformação e no agronegócio.

Por conta desse novo cenário econômico, com a nova lei de inovação, Campo Mourão sai na frente e cria instrumentos jurídicos e incentivos que permitirão a atração de investimentos, a abertura de novos negócios de base tecnológica e a geração de renda no município.

Segundo Newton Leal, Presidente do CODECAM, a nova lei fomentará a inovação no município de Campo Mourão, semeando oportunidades que, em médio e longo prazo, elevarão os indicadores econômicos da cidade, especialmente no campo de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e tecnologias.

Para o Presidente, é uma grande satisfação para o Conselho contribuir com o Poder Público para a estruturação de uma política pública de inovação que tem potencial para envolver as universidades e os empresários, permitir o compartilhamento de conhecimentos e o desenvolvimento de ações conjuntas de empreendedorismo, gerando e atraindo novos negócios de base tecnológica para o município.

Os próximos passos, de agora em diante, consistirão na elaboração de estratégias para que sejam colocadas em prática ações que realmente viabilizem os benefícios projetados pela nova lei e esperados pela sociedade civil e empresarial mourãoense.