Novos Conselheiros Tutelares foram empossados em Janiópolis

O Conselho Tutelar de Janiópolis passa a contar com três novos integrantes a partir desta segunda-feira (22/8). Durante solenidade realizada na sede do Conselho foram empossados os três mais votados na eleição complementar realizada no último dia 4 de agosto. São eles: João Paulo da Silva Soares, Alice Silva de Souza – Sukita e Camila Barros Freire.

Eles assumem no lugar das conselheiras Silvaneide Braga, Tawane Bueno e Flávia Isabela Prado que pediram exoneração do cargo. Os atuais conselheiros Geraldo Mataran, Luiz Carlos Gomes – Futrica e Silvaneide Braga que se despediu do conselho fizeram a recepção dos empossados. “Sempre fomos uma família aqui. Eu agradeço aos companheiros e desejo boa sorte aos novos integrantes” , disse Silvaneide.

O prefeito Ismael José Dezanoski deu boas vindas aos novos conselheiros e parabenizou eles por se colocarem a disposição para trabalhar em favor da defesa do Estatuto da Criança e do Adolescente. “Estamos a disposição do Conselho Tutelar, como sempre estivemos para apoiar e dar condições de trabalho aos conselheiros”, disse o prefeito.

Também participaram os vereadores Pedro Floriano dos Santos – Pedrão, José Barros Freire – Jerry e Odair Barbosa – Tinguet. As secretárias, de Assistência Social – Dayane de Ávila, da Educação Ângela Aparecida Giardo, membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescentes – CMDCA e familiares dos empossados também prestigiaram a posse.

A presidente do CMDCA, Mônica Regina Souza deu posse aos novos conselheiros e afirmou que estará sempre por perto para apoiar as ações. Ela aproveitou para informar que os empossados participarão de um curso de capacitação nos próximos dias.

João Paulo Soares, Alice de Souza e Camila Freire disseram que estão muito entusiasmados com a nova função e que a população de Janiópolis pode ter certeza que não faltará empenho no cumprimento de seus deveres, enquanto conselheiros.